Ларионов — о поражении «Торпедо» от СКА: «Есть много вопросов, которые мы должны решить»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (4:6).

— Соперника с победой. Хороший матч. Надеюсь, он понравился вам, журналистам, и зрителям. Нам не понравился, потому что мы проиграли. Есть много вопросов, которые мы должны решить в спокойном режиме. Хочу сказать, что ребята отыграли неплохой матч против хорошей команды, забили хорошие голы, но такова жизнь. У нас есть неделя, будем готовиться к следующей игре.

Хоккей — коллективная игра. Если бы я был сам, один — то я бы вам сказал, что для меня нет другого результата, как победа. Как не уступить сопернику на любом участке площадки, как сказать правильно, грамотно, рационально в конце периода... К сожалению, пока у нас не хватает именно той концентрации, фокуса, опыта, который ребята получают [сейчас].

Мы проигрываем игры в концовках — выигрывая в счете 2:0, 3:0, доводим матч до нервной концовки. Здесь целый комплекс, поэтому нужно просто внутри разобраться, быть более стабильными в плане именно тех решений, которые необходимы по ходу матча, в конце периода, в начале периода, в конце игры и так далее. Это непростой процесс, — передает слова Ларионова корреспондент «СЭ».

После 36 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 46 очков. «Торпедо» — на 8-й строчке с 39 баллами.