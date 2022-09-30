Ларионов — об игре со «Спартаком»: «Такие матчи заставляют возвращаться людей на трибуны»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после поражения от «Спартака» (3:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ заявил, что такие игры приносят удовольствие болельщикам.

После первого периода красно-белые уступали со счетом 0:3.

«Два подряд удаления в первом и втором периодах повлияли на общий настрой команды. Нужно эти вещи убрать. Сказал ребятам после игры, что такие матчи могут сделать нас, как сильнее, так и слабее. Такие матчи заставляют возвращаться людей на трибуны. Когда команда проигрывает 0:3 и находит в себе силы повернуть игру, выиграть матч — это говорит о том, что наш хоккей жив. И он заслуживает, чтобы люди приходили на стадионы и смотрели игры вживую. И чтобы было не 5-6 тысяч зрителей, как сегодня, а полный зал», — приводит слова Ларионова Legalbet.

Голы в составе «Спартака» забивали Максим Цыплаков, Илья Талалуев, Данила Квартальнов и Роман Старченко. У «Торпедо» отличились Максим Федотов, Кенни Агостино и Василии Атанасов.