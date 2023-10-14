Тренер «Торпедо» Ларионов считает преступлением качество клюшек у игроков

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что в поражении команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4) виноваты клюшки игроков.

«Если бы на моем месте был Скотти Боумэн, клюшек защитников, которыми мы играем, просто не было бы в раздевалке. Тонкими крюками такого размера при довольно среднем качестве льда уже никто не играет, если говорить про НХЛ. Это преступление, что мы такие клюшки получаем, что хоккеисты ими играют», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Торпедо» (25) располагается на третьей позиции.