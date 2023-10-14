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Сегодня, 16:58

Тренер «Торпедо» Ларионов считает преступлением качество клюшек у игроков

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов заявил, что в поражении команды в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4) виноваты клюшки игроков.

«Если бы на моем месте был Скотти Боумэн, клюшек защитников, которыми мы играем, просто не было бы в раздевалке. Тонкими крюками такого размера при довольно среднем качестве льда уже никто не играет, если говорить про НХЛ. Это преступление, что мы такие клюшки получаем, что хоккеисты ими играют», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 26 очков. «Торпедо» (25) располагается на третьей позиции.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5279364-larionov-prestuplenie-chto-torpedo-igraet-takimi-klyushkami.html
ФК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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