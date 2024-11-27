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Сегодня, 16:10

Тренер «Торпедо» назвал Ивана Демидова самым сильным хоккеистом, которого видел

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Тренер «Торпедо» Владимир Филатов рассказал о работе с нападающим СКА Иваном Демидовым.

«Я работал с разными игроками. Не хочу никого обидеть, но Ваня — это самый сильный в индивидуальном плане хоккеист, которого я видел. Неоднократно слышал вопрос, сильнее ли он Мичкова?. Матвей — сумасшедший талант, сумасшедшее голевое чутье, но скиллы выше у Демидова.

Иван еще и невероятно трудоспособный парень. Он максимально профессиональный игрок. Всегда выкладывается в зале, всегда выкладывается на льду. Для него нет деления на тренировку и игру», — цитирует Филатова «ВсеПроСпорт».

По его словам, Демидов — человек, который фанатично предан хоккею.

Филатов тренировал Демидова в «СКА-1946». 18-летний россиянин летом был выбран «Монреалем» под пятым номером на драфте НХЛ-2024.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Хоккей
ХК СКА
Иван Демидов

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