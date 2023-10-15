Арзамазов: «Силаев в 17 лет еще не сформировался, но колет просто всю лигу своими силовыми»

Тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал «СЭ» о прогрессе защитника Антона Силаева и нападающего Василия Атанасова.

— Сейчас многие, в том числе и за океаном, говорят об Антоне Силаеве. Его можно уже в 17 лет назвать человеком с мужской «физикой»?

— Он как раз вчера заходил к нам с голым торсом, и я вижу, что у него огромный потенциал для развития. Он еще не сформировался. Но при этом колет просто всю лигу своими силовыми. У него очень хорошие физические данные. Тесты он прошел в числе лучших.

Его мышцы пока еще находятся в подростковом возрасте. При этом его ни в коем случае нельзя назвать ранним. Антон точно идет в ногу со своим биологическим возрастом. В ближайшие два-три года мы будем видеть у Силаева только рост его физических кондиций. Если сейчас он делает такое с соперником у бортов, то вы даже не представляете, что он будет делать через пару лет.

— Кто из «Торпедо» за это лето сделал самый большой скачок в плане «физики»?

— Василий Атанасов. Мы даже не берем его hockey sense — это сразу ставим за скобки, оно на выдающемся уровне. Игорь Николаевич уже давно видел, что это неординарный игрок. Василий самый легкий игрок в команде, и в прошлом сезоне уровень его силы соответствовал его весу. Но для того, чтобы наравне бороться с более массивными соперниками, базового уровня силы недостаточно — нужен уровень выше. И он сделал это за лето.

В этом сезоне Вася очень хорошо стоит на ногах. Плюс здорово использует подставление тела, когда ставит таз — защитник в него просто влетает, а ему из угла это дает дополнительный импульс, чтобы разогнаться. Посмотрите, как он обыгрывает «один в один». Без «физики» это сделать невозможно. На одних мягких руках ты никого не обыграешь. Достаточно взять матч с «Динамо», когда он просто раздел защитника и чуть не забил гол. Атанасов очень серьезно прибавил относительно прошлого сезона.