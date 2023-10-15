Тренер «Торпедо» по ОФП: «Безопасных доз алкоголя не существует — это в любом случае яд»

Тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал «СЭ» о своем отношении к алкоголю.

— Вы — противник пива. Но в КХЛ есть негласная традиция ставить гостям пару ящиков пива после игры.

— У меня есть четкое понимание: алкоголь в любых дозировках — это этиловый спирт. Безопасных доз этилового спирта не существует. Есть только определенная толерантность к яду. Но в любом случае это яд.

Стал бы я запрещать пиво у хоккеистов, если бы мне это было подвластно? Наверное, нет. Тут принцип следующий: ты должен разрешить что-то, чтобы люди перестали употреблять это. Если будешь запрещать, то эффект может получиться обратным.

Просто люди должны понимать, сколько они пьют и когда они пьют. Если разговор идет о загуле до пяти утра, то это абсолютно неприемлемо. Аналогичная история, когда молодые пьют по просьбе старших и стараются влиться в команду. Человек должен сам понимать и знать меру. Я ничего не имею против одной-двух бутылок пива. Но когда у тебя через день идут игры, а ты пьешь по десять бутылок до утра, это неприемлемо.

— То есть сейчас игрока «Торпедо» вполне можно встретить после игры с баночкой пива?

— Я не видел и, надеюсь, не увижу.

— Метод восстановления «по Ковальчуку» — чистая психология?

— Абсолютная психология! Ветеранов вообще не переубедить. Мне сейчас 38 лет, и я знаю многих игроков моего возраста, у которых устоявшиеся понятия — у них свои способы восстановления. Изменить можно только молодежь.

Я больше приверженец таких людей, как Том Брэди, который играл до 45 лет и семь раз выигрывал Супербоул. Он написал книгу, и там точно не пахнет никаким алкогольным восстановлением! Могу привести в пример Игоря Николаевича, который может позволить себе пару бокалов красного вина. Но никак не больше! Он не будет гулять до пяти утра. Скажу так: сложнее выпить мало, чем не пить вообще. Если человек умеет пить культурно, наверное, это только в плюс.