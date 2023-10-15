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Сегодня, 09:50

Помощник Ларионова: «Игорь Николаевич не тянет негативные сундуки из прошлого»

Тренер «Торпедо» по физической подготовке рассказал, срывается ли Ларионов на своих хоккеистов
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов.
Фото ХК «Торпедо»
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Тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов рассказал, срывается ли Игорь Ларионов на своих хоккеистов.

— Теоретически можете представить себе ситуацию, при которой Ларионов взрывается и выходит из себя?

— Игорь Николаевич никогда не взорвется в вашем понимании этого слова. Он может сделать это по-своему. Я очень хорошо знаю эти моменты в силу долгой совместной работы с ним. Для других людей может показаться, что он просто немножко повысил голос. Но на его языке это прямо взрыв. Сейчас парни в таких ситуациях знают, что это особый знак.

Ларионов не тащит тяжелые негативные сундуки из прошлого — он сразу их выбрасывает. Проанализирует час-два, немного попереживает и на следующий день приходит новым человеком. Это все проецируется на команду и помогает ей. Взять те же два поражения подряд в конце месяца. Он вообще ничего не сказал плохого ребятам. Всегда находит только позитивное. После поражения «Сочи» просто поблагодарил всех за сентябрь. Хотя мог бы сказать: «Что ж вы дома с таким счетом улетели?»

Можно вернуться к 0:4 в плей-офф от СКА: «Ребят, спасибо вам за прекрасный сезон!» Парней этот позитив окрыляет. Поэтому у нас и происходит раскрытие игроков. В «Торпедо» нет никаких рамок. В атаке — полная свобода творчества. Поэтому у нас и появляются такие шикарные голы, как у Василия Атанасова в матче со СКА, когда он расшнуровал защитника и отдал на пустые ворота.

У нас стандарты только там, где они могут быть. Например, в обороне. К нам очень сложно подготовиться, потому что у нас очень мало шаблонов. Даже не представляю, что люди говорят при подготовке к «Торпедо». «Ну да, у них короткий пас и активная игра в зоне атаки». Но больше и сказать-то нечего. Люди не знают, куда покатят наши хоккеисты, потому что мы сами этого не знаем!

Филипп Арзамазов и&nbsp;Игорь Ларионов. «Алкоголь в любых дозировках — это яд». Большое интервью тренера «Торпедо» — о Ларионове, питании и хейте
Игорь Ларионов (хоккей)
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