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Сегодня, 09:35

Тренер «Торпедо» рассказал, какие высказывания мотивируют его команду в раздевалке

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Хоккеисты «Торпедо» на тренировке.
Фото ХК «Торпедо»
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Тренер «Торпедо» по физической подготовке Филипп Арзамазов ответил на вопрос «СЭ», подстегивает ли его команду критика.

— В начале прошлого сезона изо всех щелей звучали возгласы, что стартовая прыть «Торпедо» — это следствие легких ног и легких сборов. Эти разговоры раззадоривали вас?

— У нас все эти провокационные высказывания висят в раздевалке. Для «Торпедо» это бесплатная мотивация. Все плохие слова в наш адрес висят на стене. Мы идем от обратного и желания доказать, что это не так.

Конечно, в начале прошлого сезона были смешанные чувства. Человек, который говорит, что никогда не переживает, лукавит. Переживают все в той или иной степени. Просто все зависит от нашей ментальной твердости, как говорит наш психолог, работающий с командой. Мы смотрим на это спокойно. Но в моменте, когда говорят такие вещи, есть желание доказать обратное.

—  Самые жесткие слова, которые висят в раздевалке, — это слова Кирилла Петрова?

— Нет, у нас много высказываний такого плана, которые записаны столбиком. Выделить что-то одно сложно. Есть и веселые. Вообще приятно, что о твоей команде говорят. Черный пиар — это тоже пиар. Причем иногда он даже выгоднее, чем белый.

Филипп Арзамазов и&nbsp;Игорь Ларионов. «Алкоголь в любых дозировках — это яд». Большое интервью тренера «Торпедо» — о Ларионове, питании и хейте
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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