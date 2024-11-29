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Сегодня, 20:49

Гру: «Буше — лучший тренер для «Авангарда», учитывая ситуацию»

Иван Богун
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении канадца Ги Буше на пост главного тренера «Авангарда».

«Ги Буше — очень хороший тренер. Он поможет «Авангарду». Буше — хороший учитель, у него много опыта. У меня нет сомнений, что Ги — лучший тренер для «Авангарда», учитывая ситуацию, в которой находится команда», — сказал Гру.

27 ноября пресс-служба омского клуба сообщила о заключении контракта с 53-летним канадским специалистом до конца сезна-2025/26.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
Бенуа Гру
Ги Буше
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