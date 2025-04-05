Гру о победе над «Адмиралом»: «При счете 2:4 «Трактор» уже мог черпать энергию»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал волевую победу над «Адмиралом» (5:4 ОТ) в пятой игре первого раунда Кубка Гагарина.

«Соперник ничего просто так нам не отдаст. Надо упорно работать и бороться, иначе очень легко нажить себе проблем. Почему «Трактор» пропускает первым? Если бы у меня был ответ, мы бы уже сделали корректировки. Такое случается. Не вижу особого смысла обсуждать это в раздевалке, ребята и так все понимают. Надеюсь, что следующий матч мы найдем иначе. Наша команда очень упорная, за счет упорства мы можем переламывать ход таких матчей. Как только мы забили гол, то смогли забить еще один, а из счета 2:4 мы уже могли черпать энергию», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

Клуб из Владивостока к середине второго периода вел со счетом 4:0, «Трактор» забросил четыре шайбы в третьем периоде и сравнял счет.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Трактора». Шестой матч пройдет 6 апреля во Владивостоке.