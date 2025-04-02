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2 апреля, 16:34

Гру — о 7:3 с «Адмиралом»: «Важная победа для «Трактора» в такой момент серии»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Адмиралом» (7:3) в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Важная победа в такой момент серии. Теперь мы сравняли, у нас 2-2 в серии. Самое время отдохнуть и отправиться домой, чтобы готовиться к следующим матчам.

С чем связано, что «Адмирал» доминирует в первом периоде, а «Трактор» — во втором и третьем? Могу вам точно гарантировать, что у нас нет в планах проигрывать первые периоды в каждом матче. Хоккей — это такая игра, что вряд ли бы кто-то предсказал, что, «Адмирал» ведя в счете после первого периода 3:1, закончит игру со счетом 3:7. В хоккее все может перевернуться все после одного гола и ритм игры изменится», — цитирует канадца пресс-служба клуба.

Счет в серии до четырех побед стал 2-2. Пятый матч пройдет 4 апреля в Челябинске.

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
Бенуа Гру
Кубок Гагарина
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