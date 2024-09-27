Гру: «В двух периодах «Трактор» показывал очень много хорошего»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Авангардом» (4:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Я считаю, что в двух периодах мы показывали очень много хорошего. Также звено Ткачев — Светлаков — Рыкманов задало тон всей игре. Мы видели от них хорошую игру с шайбой и без нее, много борьбы, форчекинг. Немаловажно, что заработало наше большинство и пришли голы. Отмечу и наше меньшинство», — цитирует Гру пресс-служба КХЛ.

«Трактор» набрал 12 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции.