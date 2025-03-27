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27 марта, 20:25

Бенуа Гру: «Трактор» не был самим собой»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал поражение от «Адмирала» (4:5) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина-2025.

«Было ощущение, что в начале матча мы не были самими собой. По ходу игры, несмотря на наш план, это тоже не всегда получалось. Мне понравилось, что ребята сражались, блокировали много бросков и делали все, чтобы вернуться в эту игру. «Адмирал» был лучше нас в начале матча, мы были лучше во втором периоде. Результат говорит лишь о том, что нам нужно забирать как минимум одну победу на выезде во Владивосток», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Адмирал» повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет в Челябинске 29 марта.

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КХЛ
ХК Адмирал
ХК Трактор
Бенуа Гру
Кубок Гагарина
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