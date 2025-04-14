Гру — о втором матче с минским «Динамо»: «Трактор» был лучше и заслужил эту победу»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает, что его команда выглядела лучше минского «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

В понедельник, 14 апреля, челябинская команда победила белорусский клуб (4:3 ОТ) и увеличила преимущество в серии до четырех побед — 2-0. В этом матче «Трактор» установил рекорд Кубка Гагарина по камбэкам с 0:3.

«Сегодня мы вновь отставали в три шайбы от соперника. Но если сравнивать эту встречу с другими, где мы отставали в три шайбы, здесь мы делали очень много хорошего на льду. Да, мы совершали ошибки, хочу отметить и действия «Динамо», но мы хотели от ребят, чтобы они продолжали хорошо и создавать моменты — они продолжили это делать. Первая шайба придала импульс, особое настроение. Сегодня на льду, как и в этой серии в целом, мы видели очень упорную борьбу. Но мы были лучше и заслужили эту победу», — приводит пресс-служба челябинцев слова Гру.

Третий матч «Трактора» и «Динамо» состоится в Минске 16 апреля.