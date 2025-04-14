Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

14 апреля, 22:30

Гру — о втором матче с минским «Динамо»: «Трактор» был лучше и заслужил эту победу»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру считает, что его команда выглядела лучше минского «Динамо» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ.

В понедельник, 14 апреля, челябинская команда победила белорусский клуб (4:3 ОТ) и увеличила преимущество в серии до четырех побед — 2-0. В этом матче «Трактор» установил рекорд Кубка Гагарина по камбэкам с 0:3.

«Сегодня мы вновь отставали в три шайбы от соперника. Но если сравнивать эту встречу с другими, где мы отставали в три шайбы, здесь мы делали очень много хорошего на льду. Да, мы совершали ошибки, хочу отметить и действия «Динамо», но мы хотели от ребят, чтобы они продолжали хорошо и создавать моменты — они продолжили это делать. Первая шайба придала импульс, особое настроение. Сегодня на льду, как и в этой серии в целом, мы видели очень упорную борьбу. Но мы были лучше и заслужили эту победу», — приводит пресс-служба челябинцев слова Гру.

Третий матч «Трактора» и «Динамо» состоится в Минске 16 апреля.

Источник: Официальный сайт ХК «Трактор»
1
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Трактор
Бенуа Гру
Кубок Гагарина
Читайте также
Пожар произошел в белгородском храмовом комплексе после сброса с БПЛА ВСУ
Определились все полуфиналисты Кубка Гагарина-2025
Эксперты сравнили мощность землетрясения в Стамбуле с 30 килотоннами тротила
Дело Ивана Попова. За что бывшего генерала посадили на пять лет
Мамиашвили ответил украинке Коляденко после ее оказа пожать руку россиянке
Что происходит в «Спартаке» перед дерби с ЦСКА
Популярное видео
«Колорадо» — «Даллас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор
«Вегас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Нью-Джерси»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
СКА теряет звезд, что не так с «Динамо», камбэки «Трактора»
«Монреаль» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Провал СКА, уволят ли Воробьева, вылет «Магнитки»
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Кубок Гагарина 2025, второй раунд: четвертьфинал плей-офф в перекрестном формате
«Ак Барсу» нужны перемены. Второй раунд — потолок для этой команды
«Авангард» продлит контракт с Ги Буше до 2027 года
Ги Буше — о вылете «Авангарда»: «Не можем просить большего от игроков. «Локомотив» — настоящая машина»
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян: «Когда горели 1-3 и выиграли в овертайме, поняли, что можем вытянуть серию со «Спартаком»
«Локомотив» — «Авангард»: видеообзор матча Кубка Гагарина
«Локомотив» — в полуфинале! «Авангард» спасся после кошмарных 40 минут, но пропустил в невероятном овертайме
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя