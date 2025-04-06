Тренер «Трактора» Гру — о победе над «Адмиралом»: «Надеюсь, мы будем играть лучше в следующем раунде»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру подвел итоги серии против «Адмирала» в первом раунде Кубка Гагарина.

6 апреля челябинцы обыграли «Адмирал» в шестом матче (2:0), выиграли серию (4-2) и вышли во второй раунд Кубка Гагарина. «Адмирал» вылетел из плей-офф.

«Как я уже и сказал Леониду Тамбиеву на льду, он может гордиться своей командой. «Адмирал» сражался на льду, команда не сдавалась. Говоря о нас, надеюсь, что мы будем играть лучше в следующем раунде», — приводит слова Гру пресс-служба КХЛ.