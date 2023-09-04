Сегодня, 22:21
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (3:5) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
«Хорошо начали, здорово двигались. Была нацеленность на ворота. Быстро повели в счете, но потом играли неправильно. Допускали контратаки соперника, проиграли пятак и в результате проиграли игру. Это правило хоккея: кто проигрывает пятак — проигрывает игру. Мы понимали сильные стороны соперника, у них мощная атака.
Они воспользовались своими сильными сторонами, а мы упустили нить игры. Нужно было правильно играть, мы же в каких-то моментах сыграли неправильно. Яруллин в прошлом матче получил повреждение, в результате не смог сыграть. Хочу поздравить также Зинэтулу Хайдаровича с юбилейным матчем. 1200 игр — это серьезная цифра, он для всех нас стал примером, желаю ему здоровья», — сказал Гатиятулин.
«Трактор» вел по ходу игры 2:0 и 3:1, но пропустил три гола в третьем периоде.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Куньлунь
|2
|2
|0
|4
|2
|СКА
|2
|2
|0
|4
|3
|Динамо Мн
|2
|2
|0
|4
|4
|Торпедо
|1
|1
|0
|2
|5
|Северсталь
|2
|1
|1
|2
|6
|Спартак
|2
|1
|1
|2
|7
|Динамо
|2
|1
|1
|2
|8
|ЦСКА
|2
|1
|1
|2
|9
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|10
|Сочи
|2
|0
|2
|0
|11
|Витязь
|2
|0
|2
|0
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|2
|2
|0
|4
|2
|Автомобилист
|2
|2
|0
|4
|3
|Авангард
|1
|1
|0
|2
|4
|Амур
|2
|1
|1
|2
|5
|Сал. Юлаев
|2
|1
|1
|2
|6
|Трактор
|2
|1
|1
|2
|7
|Сибирь
|2
|1
|1
|2
|8
|Нефтехимик
|1
|0
|1
|1
|9
|Металлург Мг
|1
|0
|1
|1
|10
|Барыс
|2
|0
|2
|1
|11
|Адмирал
|1
|0
|1
|0
|12
|Лада
|2
|0
|2
|0
|4.09
|16:30
|
Барыс – Сибирь
|4 : 5 ОТ
|4.09
|17:00
|
Автомобилист – Сал. Юлаев
|2 : 1
|4.09
|18:00
|
Лада – СКА
|0 : 3
|4.09
|19:00
|
Витязь – Динамо Мн
|0 : 7
|4.09
|19:30
|
Куньлунь – Сочи
|3 : 0
|4.09
|19:30
|
Спартак – Северсталь
|6 : 4
|4.09
|19:30
|
Динамо – Амур
|3 : 1
|4.09
|19:30
|
Ак Барс – Трактор
|5 : 3