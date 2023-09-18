18 сентября, 22:56
Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов после поражения от «Ак Барса» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ прокомментировал слухи о своей отставке.
«Слухи об увольнении? Я к этому очень спокойно отношусь. Вообще в каких СМИ это было? Желтая пресса? Пишут очень много, если все это читать и во все это вникать… Есть определенные вещи в работе и мы должны быть на них зациклены. Исправлять эту ситуацию. Меня в Telegram нет, я не придаю этому значения. Когда все хорошо — значит хорошо. А как чуть стало плохо — сразу начинают лить. Но когда пишут такие статьи — я от этого становлюсь только сильнее. Работа главным тренером? Быстро освоиться невозможно. Каждый день, каждая новая игра и ты становишься сильнее. Много новых вещей открываешь для себя
Конечно же семь поражений на старте много что говорят… Но я как главный тренер не имею право показывать паническое состояние. В прошлом сезоне были команды, которые проигрывали и по 10 матчей подряд. Но потом они собирались и выходили из этой ситуации. Чем мы хуже? Все приходит через работу», — сказал Завьялов.
«Витязь» располагается на последней строчке в таблице Западной конференции (3 очка за 8 матчей).
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|3
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|5
|2
|10
|5
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|4
|4
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|4
|4
|8
|7
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|3
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|7
|2
|5
|4
|11
|Витязь
|8
|1
|7
|3
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|П
|О
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|2
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|2
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|6
|2
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|5
|1
|10
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|4
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|4
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|4
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|6
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|8
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|2
|5
|7
|9
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|7
|3
|4
|7
|10
|Амур
|6
|3
|3
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|Адмирал
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|1
|5
|4
|12
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|1
|6
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Амур – Куньлунь РС
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