Тренер «Витязя» Завьялов — о слухах об увольнении: «Желтая пресса много пишет. Но я от этого только становлюсь сильнее»

Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов после поражения от «Ак Барса» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ прокомментировал слухи о своей отставке.

«Слухи об увольнении? Я к этому очень спокойно отношусь. Вообще в каких СМИ это было? Желтая пресса? Пишут очень много, если все это читать и во все это вникать… Есть определенные вещи в работе и мы должны быть на них зациклены. Исправлять эту ситуацию. Меня в Telegram нет, я не придаю этому значения. Когда все хорошо — значит хорошо. А как чуть стало плохо — сразу начинают лить. Но когда пишут такие статьи — я от этого становлюсь только сильнее. Работа главным тренером? Быстро освоиться невозможно. Каждый день, каждая новая игра и ты становишься сильнее. Много новых вещей открываешь для себя

Конечно же семь поражений на старте много что говорят… Но я как главный тренер не имею право показывать паническое состояние. В прошлом сезоне были команды, которые проигрывали и по 10 матчей подряд. Но потом они собирались и выходили из этой ситуации. Чем мы хуже? Все приходит через работу», — сказал Завьялов.

«Витязь» располагается на последней строчке в таблице Западной конференции (3 очка за 8 матчей).