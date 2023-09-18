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18 сентября, 22:56

Тренер «Витязя» Завьялов — о слухах об увольнении: «Желтая пресса много пишет. Но я от этого только становлюсь сильнее»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер «Витязя» Александр Завьялов после поражения от «Ак Барса» (4:5 ОТ) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ прокомментировал слухи о своей отставке.

«Слухи об увольнении? Я к этому очень спокойно отношусь. Вообще в каких СМИ это было? Желтая пресса? Пишут очень много, если все это читать и во все это вникать… Есть определенные вещи в работе и мы должны быть на них зациклены. Исправлять эту ситуацию. Меня в Telegram нет, я не придаю этому значения. Когда все хорошо — значит хорошо. А как чуть стало плохо — сразу начинают лить. Но когда пишут такие статьи — я от этого становлюсь только сильнее. Работа главным тренером? Быстро освоиться невозможно. Каждый день, каждая новая игра и ты становишься сильнее. Много новых вещей открываешь для себя

Конечно же семь поражений на старте много что говорят… Но я как главный тренер не имею право показывать паническое состояние. В прошлом сезоне были команды, которые проигрывали и по 10 матчей подряд. Но потом они собирались и выходили из этой ситуации. Чем мы хуже? Все приходит через работу», — сказал Завьялов.

«Витязь» располагается на последней строчке в таблице Западной конференции (3 очка за 8 матчей).

КХЛ
ХК Витязь
Александр Завьялов
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Западная конференция И В П О
1 Динамо М 8 6 2 12
2 Торпедо 7 5 2 11
3 Сочи 8 5 3 10
4 Локомотив 7 5 2 10
5 Спартак 8 4 4 9
6 Куньлунь РС 8 4 4 8
7 Северсталь 6 3 3 7
8 ЦСКА 8 3 5 7
9 Динамо Мн 6 2 4 5
10 СКА 7 2 5 4
11 Витязь 8 1 7 3
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 8 6 2 13
2 Ак Барс 8 6 2 12
3 Авангард 6 5 1 10
4 Лада 8 4 4 9
5 Трактор 8 4 4 9
6 Автомобилист 8 4 4 9
7 Сал. Юлаев 6 4 2 8
8 Барыс 7 2 5 7
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