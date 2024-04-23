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Сегодня, 18:55

Плющев считает, что «Металлург» заслуженно победил «Локомотив» в третьем матче

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев поделился мнением о третьем матче финальной серии Кубка Гагарина между «Локомотивом» и «Металлургом». Встреча завершилась победой магнитогорцев в овертайме — 2:1.

«Было очевидно, что матч получится именно таким. Ясно, что «Локомотиву» делать больше нечего. «Металлург» был готов к этому матчу, грамотно выстроил игру и спокойно сыграл вторым номером. Команда выдержала тяжелые наскоки «Локомотива», которые команда создавала впустую. Ребята потратили много сил и эмоций, но, к сожалению, хоккей — это не беготня и не игра в снежки.

«Металлург» был сильнее и смог использовать свои моменты, а «Локомотив» почему-то посчитал, что если они будут быстрее бегать, то у них будет больше шансов забить. Я считаю, что команда Разина заслуженно победила», — цитирует Плющева Metaratings.ru.

Магнитогорцы повели в серии со счетом 3-0 и теперь находятся в шаге от Кубка Гагарина.

Следующая игра состоится 24 апреля в Ярославле.

Источник: Metaratings.ru
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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