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Сегодня, 19:10

Плющев: «Даже болельщики «Трактора» ходят смотреть на игру Кузнецова»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев заявил, что травма форварда СКА Евгения Кузнецова является потерей для всей лиги.

«Потеря Кузнецова серьезная для СКА. Это хоккеист, который и играет на партнера, и сам себе создает моменты. Он решает много вопросов, когда СКА играет в большинстве, через него строятся многие комбинации. На ярких игроков всегда ходит зритель. На Кузнецова тоже ходят. И на Урале, каким бы ни было к нему отношение болельщиков того же «Трактора». Они болеют за «Трактор», но с удовольствием ходят смотреть на хоккей Кузнецова, потому что тот сформировался как игрок в Челябинске, был в разных сборных, у меня в том числе. Травма Кузнецова — потеря не только для СКА», — приводит «РБ Спорт» слова Плющева.

Кузнецов получил травму 25 декабря в матче FONBET чемпионата КХЛ против ЦСКА (5:6) в столкновении с защитником армейцев Владиславом Провольневым. Сообщалось, что 32-летний хоккеист может пропустить минимум два месяца.

Источник: РБ Спорт
Евгений Кузнецов (хоккей)
ХК СКА
Владимир Плющев
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