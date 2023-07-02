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Сегодня, 18:36

Тренер ВМФ Покровский считает, что Федотов находится в хорошей форме после службы в армии

Алина Савинова
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Тренер ВМФ Валерий Покровский прокомментировал опубликованное российским вратарем Иваном Федотовым фото из Дубая.

«Парень отдыхает, заслужил после всех этих нагрузок и всего, что произошло. Он свою работу выполнил, видно, что он в хорошей форме, поджарый», — приводит ТАСС слова Покровского.

Федотов с 2021 по 2022 год играл за ЦСКА. В мае 2022-го хоккеист подписал однолетний контракт с «Филадельфией», но после этого отправился на прохождение срочной службы в армии.

За сборную России Федотов выступает с 2021 года. Он стал серебряным призером зимних Олимпийских игр в Пекине в составе национальной команды страны.

Источник: https://tass.ru/sport/18171025
Иван Федотов
Хоккей
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