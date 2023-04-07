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Сегодня, 01:05

Тренер Воробьев пожалел, что постучал по шлему хоккеиста Голдобина на публике

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев в эксклюзивном интервью «СЭ» высказался о ситуации с воспитательными мерами по отношению к нападающему Николаю Голдобину.

— Вы один из тех тренеров, за которыми интересно смотреть во время матча. А ваши пантомимы неоднократно расходились по хоккейным каналам. Какая ваша любимая? Что-то пересматриваете?

— Ха, ну уж точно не пересматриваю. Вероятно, самая громкая — это когда я Николаю Голдобину стучу по шлему. Если честно, до сих пор жалею, что это попало на видео. В раздевалке можешь делать все что угодно, но на людях тренер так не должен себя вести. Но если вы помните, Николай в матче до этого ударил кого-то клюшкой, в этот раз пнул коньком. Я удивился: ты играть не хочешь, что ли? Ну и вышел немного из себя.

— Игроки «Металлурга» говорят, что Голдобин в КХЛ может играть только у Ильи Воробьева. Вы единственный, кто знает, что с ним делать. Но даже вам приходилось отправлять его в запас.

— Да, в какие-то дни просто не оставалось другого выбора. Никто не спорит, что Голдобин — особенный хоккеист, по таланту — один из лучших в КХЛ. Но есть у него проблемы, которые он никак не может решить. И мне приходилось воспитывать, причем разными методами. Был кнут, был пряник, но на Николая лучше действует последний вариант. Иногда получалось, помните, какой октябрь он выдал. Иногда не получалось.

Илья Воробьев. «Никогда так часто не повышал голос в раздевалке, как в этом сезоне». Воробьев — об отставке из «Магнитки»

Илья Воробьев
Николай Голдобин
ХК Металлург (Магнитогорск)
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