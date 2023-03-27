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Сегодня, 20:30

Петр Воробьев: «Кошечкин отличался хорошим мышлением»

Алина Савинова
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Известный тренер Петр Воробьев вспомнил, как он начинал работать с российским вратарем Василием Кошечкиным в «Ладе».

«Когда я начинал работать с Кошечкиным в «Ладе», там ему не давали дорогу в состав иностранные вратари. А тренер зависит от того, какой результат покажет команда. Я не мог ставить 18-летнего Кошечкина в ворота, когда у него были такие конкуренты. Хотя Вася мог и раньше начать играть. Пришлось «придерживать» его в запасе. Но потом он подрос и буквально, и в мастерстве. Вася был высокий, хотя тогда не было моды на вратарей такого роста. С другой стороны, отличался хорошим мышлением. Видно это было по предсезонной подготовке. В те времена она еще была серьезной — играли в футбол, в баскетбол, в другие игры. Видно было, что Вася хорошо понимает игру, обладает мышлением», — приводит «РБ Спорт» слова Воробьева.

Сегодня, 27 марта, Кошечкин объявил о завершении карьеры. Голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира-2009.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/petr-vorob-ev-ya-predlozhil-koshechkinu-svoyu-sistemu-on-s-nej-soglasilsya/
Василий Кошечкин
Хоккей
КХЛ
Петр Воробьев
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