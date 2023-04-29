Тренер вратарей Ключников объяснил, почему решил перейти из «Адмирала» в СКА

Тренер вратарей сборной «России 25» Юрий Ключников объяснил, почему согласился на переход из «Адмирала» в СКА.

— Почему приняли решение покинуть «Адмирал»?

— Поступило хорошее предложение, — сказал Ключников «СЭ». — Как и любому специалисту, мне хочется добиваться максимальных задач. Команда СКА решает исключительно максимальные задачи. Быть ближе к сборной? Я об этом не думаю, основная задача — результаты в клубе. Сборная — это уже другая история, другой уровень.

Ключников работал в «Адмирале» с 2021 года, он перешел в СКА в среду, 26 апреля. Специалист будет совмещать работу в клубе из Санкт-Петербурга и в «России 25».

Главным тренером СКА является Роман Ротенберг, который также возглавляет команду «Россия 25»