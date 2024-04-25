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Сегодня, 10:00

Тренер вратарей «Магнитки» сравнил Илью Набокова с Василевским и Шестеркиным

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Тренер вратарей «Металлурга» Клемен Мохорич в интервью «СЭ» высказался о самом ценном хоккеисте плей-офф КХЛ — голкипере «Магнитки» Илье Набокове.

— Ваш подопечный Илья Набоков блистательно играл весь сезон. Вы с ним работаете не первый год. Как он вырос в такого первоклассного вратаря?

— Прежде всего благодаря работе. Он делал очень много. Даже вне арены он жил хоккейной жизнью. Сейчас столько чувств, я так им горжусь! Потому что я не знаю, кто делал такое раньше. Это большой шаг вперед. Если он будет также продолжать, мы долго здесь (в КХЛ) его не увидим.

— Его уже сравнивают с Василевским, Шестеркиным, хотя Василевский не выигрывал Кубок Гагарина в 20 лет и MVP плей-офф тоже не становился в этом возрасте.

— Он лучший!

— Вы считаете, что по потенциалу он лучше?

— Не знаю. Василевский, конечно, хороший вратарь, который многого достиг. Сравнивать с Шестеркиным, Сорокиным и где они были в 21 год. Набоков сыграл 66 матчей на взрослом уровне. Это тоже немало. Он большой молодец.

— Согласны, что перед сезоном был риск — ставить на молодого парня? А он выиграл конкуренцию по ходу чемпионата у Загидулина и теперь лучший в плей-офф.

— Конечно, был большой риск. Но он в предсезонке сыграл пару матчей, прибавлял с каждой игрой и тренировкой. Он постепенно показал, что он может играть на уровне.

Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
Кубок Гагарина
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