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27 марта, 21:08

Быков — о Федорове: «Мне очень жаль, что мой товарищ уволен с поста главного тренера»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в комментарии для «СЭ» отреагировал на решение ЦСКА не продлевать контракт с главным тренером команды Сергеем Федоровым.

Начиная с сезона-2024/25 команду возглавит Илья Воробьев.

«Мне очень жаль, что мой коллега, товарищ и бывший партнер по игре в легендарном клубе уволен с поста главного тренера», — сказал Быков «СЭ».

Федоров возглавлял ЦСКА с 2021 года. Армейцы под руководством 54-летнего специалиста дважды становились обладателями Кубка Гагарина — в 2022 и 2023 году.

ЦСКА в этом розыгрыше Кубка Гагарина проиграл «Локомотиву» в первом раунде со счетом 1-4 в серии.

Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Быков
Илья Воробьев
Сергей Федоров
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