Галлан — о пятиматчевой серии поражений «Шанхай Дрэгонс»: «С моста прыгать не собираемся»

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан прокомментировал пятиматчевую серию поражений своей команды.

Во вторник, 28 октября, «драконы» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступили московскому «Динамо» (1:5). «Шанхай» потерпел от бело-голубых второе поражение подряд в октябре. В последних матчах команда Галлана также проиграла «Северстали», минскому «Динамо» и «Спартаку».

«В целом, мы провели два хороших периода, а в начале третьего уснули, просто уснули и дважды пропустили, после чего, собственно, игра для нас была завершена. Да, у нас пять поражений подряд, но нам ничего не остается, как продолжать работать. С моста прыгать не собираемся. У нас много травм. Нам приходится заменять игроков. Это нормально. Иногда такие изменения срабатывают, иногда дела не идут. Но это не оправдание», — приводит пресс-служба КХЛ слова Галлана.

«Шанхай Дрэгонс» с 23 очками занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.