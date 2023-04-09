Третьяк: «Ак Барс» играл с «Авангардом» на уровне финала Кубка Гагарина»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение, что хоккей «Ак Барса» в финале Восточной конференции Кубка Гагарина был на уровне финала турнира. Казанцы в пяти матчах прошли «Авангард» (4-1).

«Достойные соперники, захватывающие матчи, особенно когда «Авангард» во втором матче вел 2:0, соперник сравнивал, и в овертайме омичи проигрывали, — приводит ТАСС слова Третьяка. — Думаю, здесь много вопросов по игре «Авангарда», но и интерес есть, когда при счете 2:0 все происходит наоборот».

Глава ФХР отдал должное главному тренеру «Ак Барса» Зинэтуле Билялетдинову.

«Он возродил команду, которая играла очень плохо в регулярном чемпионате, потом к нему пришли, и он вывел команду уже в финал. Виден его профессиональный почерк, он сумел собрать команду, зарядил лидеров, нашел подход к таким игрокам, как [Александр] Радулов и [Вадим] Шипачев, потому что они как раз забивают нужные голы. «Ак Барс» больше заботится о своих воротах, играет от обороны, равный соперник, не дает бросать, входить в зону, борьба на каждом клочке льда. Тяжелый хоккей, и такое ощущение, что это финал», — отметил Третьяк.

В финале «Ак Барс» сыграет с победителем пары СКА — ЦСКА (2-2).