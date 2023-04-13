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Сегодня, 17:21

Третьяк надеется, что «Лада» в КХЛ будет показывать хорошую игру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк надеется, что тольяттинская «Лада» после возвращения в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) будет показывать хорошую игру.

«Я не раз был в Тольятти, знаю, что губернатор уделяет хоккею большое внимание, он все время интересовался, просил поддержку команды. «Лада» дала нам много тренеров, игроков, которые стали потом чемпионами мира и Олимпийских игр. Там хорошая школа, тем более есть традиции хоккея. Мы всегда были за то, чтобы «Лада» оставалась, и, наверное, были единственными, кто в свое время голосовал против ее исключения. Спасибо всем, кто поддержал ее возвращение. Задача федерации хоккея — расширять нашу карту хоккейными клубами, и мы надеемся, что «Лада» войдет в КХЛ с мобильным, хорошим составом и будет показывать хороший хоккей, подарит нам много побед и много звездочек», — приводит слова Третьяка.

В четверг на заседании совета директоров КХЛ «Лада» была принята в состав лиги. Тольяттинский клуб выступал в КХЛ в 2008-2010 и 2014-2018 годах.

«Лада» будет играть в Восточной конференции, состав которой увеличится до 12 команд. В сезоне-2023/24 в КХЛ будут выступать 23 клуба.

Источник: https://tass.ru/sport/17518299
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
Владислав Третьяк
ФХР
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