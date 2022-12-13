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Сегодня, 14:23

Третьяк назвал авансом вызов в сборную Серебрякова, Дорожко и Коновалова на Кубок Первого канала

Алина Савинова
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал вызов в сборную России на Кубок Первого канала вратарей Никиты Серебрякова, Максима Дорожко и Ильи Коновалова.

«Они достойно играют в своих клубах, поэтому это наше будущее. Для этого их взяли посмотреть на таком уровне, чтобы они показали свое мастерство. Это здорово, что у нас есть возможность проверять молодых вратарей, и раз их тренеры вызывают, то верят в них, что они сыграют хорошо. Думаю, это аванс для них, они зарекомендовали себя и показывают стабильную и хорошую игру», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Кубок Первого канала по хоккею пройдет в Москве, на льду «ЦСКА-Арены», с 15 по 18 декабря. В турнире примут участие сборные России, Белоруссии и Казахстана.

Источник: https://tass.ru/sport/16577721
Илья Коновалов
Никита Серебряков
Хоккей
Владислав Третьяк
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