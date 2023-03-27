Третьяк назвал вратаря Кошечкина порядочным и трудолюбивым человеком

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о российском вратаре Василии Кошечкине.

«За свою вратарскую жизнь он много сделал для российского хоккея. Своей игрой, отношением к хоккею радовал болельщиков. Порядочный, трудолюбивый, талантливый человек, надо пожелать ему дальше найти возможность трудиться в хоккее, потому что такие люди не должны пропадать», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Сегодня, 27 марта, Кошечкин объявил о завершении карьеры. Голкипер является олимпийским чемпионом 2018 года и победителем чемпионата мира-2009.