Третьяк назвал знаковым событием продление Билялетдиновым контракта с «Ак Барсом»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что Зинэтула Билялетдинов является одним из лучших отечественных тренеров.

Новое соглашение 68-летнего специалиста рассчитано до конца сезона-2023/24.

«Это один из лучших наших тренеров. Приход такого опытного тренера дает возможность и команде хорошо сыграть, и способствует появлению новых звезд. Человек прошел и Олимпиаду, и чемпионаты мира, сам играл, выигрывал Кубок Гагарина. Думаю, для хоккея это очень знаковое событие, и надо сказать ему большое спасибо, что он передает свой опыт в том числе и своим помощникам, что очень важно», — сказал Третьяк ТАСС.

Билялетдинов вернулся на должность главного тренера «Ак Барса» в декабре 2022 года. Под его руководством казанцы дошли до финала Кубка Гагарина-2023, в котором уступили ЦСКА со счетом 3-4.