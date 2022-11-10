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10 ноября, 12:34

Третьяк объяснил сравнение Ротенберга с тренерами-легендами советского хоккея

Сергей Разин
корреспондент
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Глава ФХР Владислав Третьяк прокомментировал свое сравнение главного тренера СКА Романа Ротенберга с легендами советского хоккея.

«В СССР не было генменеджеров. Был тренер и генменеджер в одном лице. Он царь и бог, который определял состав. Сегодня игроков и тренеров подбирает генменеджер, тогда как тренер — такой же наемник, как и хоккеист. Это система НХЛ. Поэтому, говоря о том, как Ротенберг совмещает должности генменеджера и главного тренера, я сравниваю его с советской эпохой», — приводит слова Третьяка РИА «Новости».

Ранее стало известно, что Ротенберг возглавит сборную России до 25 лет, которая выступит на Кубке Первого канала.

Владислав Третьяк
Роман Ротенберг
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Ротенберг будет главным тренером сборной России по хоккею до 25 лет на Кубке Первого канала

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