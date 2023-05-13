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Сегодня, 20:31

Третьяк: «Федоров взял быка за рога, завоевал как тренер уже два Кубка Гагарина подряд»

Алина Савинова
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Президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк высказался о главном тренере армейцев Сергее Федорове.

«Сергей Федоров был очень грамотным игроком и в целом является грамотным человеком, разбирающимся в хоккее. Когда я, он, Борис Михайлов и Игорь Есмантович смотрели хоккей из ложи, то всегда обсуждали матчи. У Сергея Федорова очень грамотное обсуждение игры. Это еще во времена, когда он работал главным менеджером ЦСКА. Конечно, его назначение на пост главного тренера в определенной степени получилось неожиданным. Сергей взял быка за рога, завоевал как тренер уже два Кубка Гагарина подряд. Хочу сказать, что предшественники подготовили команду, им тоже надо отдать должное. Они, президент клуба Игорь Есмантович — все поработали. Федоров не пришел просто на пустое место. ЦСКА же и до него играл в финале. Это значит, что команда готовая», — приводит «Чемпионат» слова Третьяка.

Федоров возглавил ЦСКА в 2021 году. Под его руководством московский клуб во втором сезоне подряд завоевал Кубок Гагарина. 53-летний специалист был номинирован на приз лучшему тренеру КХЛ.

Источник: https://www.championat.com/hockey/news-5101329-tretyak-o-cska-fyodorov-sozdal-kollektiv-i-vzyal-byka-za-roga-vyigrav-dva-kubka-gagarina.html
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Владислав Третьяк
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