Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк в разговоре с «СЭ» высказался о сенсационных результатах первого игрового дня плей-офф КХЛ.

«Удивительные и неожиданные результаты! Я знал, что все матчи будут напряженными. Это плей-офф, там всегда напряженная борьба. Но то, что все четыре команды по рангу выше проиграли свои матчи... Это еще раз говорит о том, что плей-офф — особые соревнования. К ним надо готовиться соответствующе», — сказал Третьяк «СЭ».

В первом игровом дне плей-офф КХЛ «Адмирал» обыграл «Салават Юлаев» (2:1 ОТ), СКА уступил минскому «Динамо» (4:6), «Витязь» победил «Локомотив» (1:0 ОТ), а «Нефтехимик» оказался сильнее «Ак Барса» (3:2 ОТ).