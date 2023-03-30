Третьяк предложил развести ЦСКА и СКА в следующем плей-офф

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил мнение, что в следующем году в КХЛ надо провести перекрестный плей-офф между конференциями.

«Финал Запада будет очень интересным. СКА отдыхал, ЦСКА же потрудился, проходя серии с «Северсталью» и «Локомотивом», — цитирует РИА «Новости» Третьяка. — Первые матчи финала будут очень интересными. Посмотрим, как ЦСКА восстановит свои силы. Не устал ли я от постоянных армейских дерби в финалах Запада? На мой взгляд, в следующем году их надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз. Что касается новостей по внедрению этой системы, то об этом надо спрашивать у СКА. Они нам пока никаких подробностей не дали».

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции в седьмой раз. Первый матч серии состоится 2 апреля.