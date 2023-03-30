Эфир
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:53

Третьяк предложил развести ЦСКА и СКА в следующем плей-офф

Мария Гусева
Владислав Третьяк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил мнение, что в следующем году в КХЛ надо провести перекрестный плей-офф между конференциями.

«Финал Запада будет очень интересным. СКА отдыхал, ЦСКА же потрудился, проходя серии с «Северсталью» и «Локомотивом», — цитирует РИА «Новости» Третьяка. — Первые матчи финала будут очень интересными. Посмотрим, как ЦСКА восстановит свои силы. Не устал ли я от постоянных армейских дерби в финалах Запада? На мой взгляд, в следующем году их надо развести и провести перекрестный плей-офф, иначе у нас одно и то же каждый раз. Что касается новостей по внедрению этой системы, то об этом надо спрашивать у СКА. Они нам пока никаких подробностей не дали».

ЦСКА и СКА сыграют в финале Западной конференции в седьмой раз. Первый матч серии состоится 2 апреля.

Источник: РИА
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
Владислав Третьяк
23
16
Читайте также
«Я робот, у меня в голове четыре пластины». Эстонка выступила на чемпионате мира спустя полгода после комы
Панарин помог «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
Двое детей утонули во время прогулки в Санкт-Петербурге
Украина потребовала от мировых энергокомпаний поделиться прибылью
При обыске у полковника Росгвардии Волкова нашли телефон в стиральной машине
Марочко рассказал об изменившейся тактике ВСУ на луганском направлении
Популярное видео
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Шакир Мухамадуллин: НХЛ, ошибки и физика, Америка
Трансферы «Салавата», уйдет ли Кадейкин, будущее Козлова
Отставка Светлова, рекорд по поражениям: интервью генменеджера «Сочи»
Что творится в «Магнитке» / Никитин и шоу-бизнес / битва за плей-офф
Никитин: хоккей и шоу-бизнес, сын Кошечкина, Варнаков
Шумаков, Ткачев, Бывальцев: интервью гендиректора «Трактора»
«Ак Барс» побеждает с Биллом, голы Мичкова, кошмарная серия «Сочи»
Будущее Жамнова в сборной, Билялетдинов в «Ак Барсе»
Матч звезд, итоги КХЛ к перерыву, анонс Кубка Первого канала
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023, второй раунд: полуфиналы конференций КХЛ
Нападающий ЦСКА Полтапов: «Не скажу, что «Локомотив» поплыл. Ярославль — хорошая и боевая команда»
Полунин о поражении от ЦСКА: «Переволновались, хладнокровия и спокойствия не хватило»
Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Третьяк о седьмом матче ЦСКА — «Локомотив»: «Армейцы были более удачливее и реализовали свои шансы»
Тренер ЦСКА Федоров: «Мы умеем все, но эмоции иногда немного мешают»
ЦСКА прошел «Локо»: пять безответных голов, кровь и слезы
Материалы сюжета: Кубок Гагарина-2023: финалы конференций КХЛ
В последний раз «Локомотив» побеждал 20 лет назад. Клубу пора сменить руководство
Никитин собрал монстра, которого не может победить. ЦСКА — снова в финале «Запада»
Брагин отреагировал на выход ЦСКА в финал Западной конференции Кубка Гагарина
В седьмой раз победитель «Запада» определится в армейском дерби
Против лома нет приема. ЦСКА провел идеальный седьмой матч серии, уничтожив «Локомотив»
Стали известны полуфинальные пары Кубка Гагарина-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

СКА — ЦСКА — кто выйдет в финал? Live с Зислисом, Шевченко и Вайсфельдом — в 12.00