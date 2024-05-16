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Сегодня, 07:15

Третьяк признался, что ему очень понравился прошедший сезон КХЛ

Виктория Кравченко
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Президент ФХР Владислав Третьяк подвел итоги прошедшего сезона КХЛ.

«Очень понравился сезон КХЛ. Много ярких напряженных матчей, много новых ярких имен. Очень конкурентная лига, много интересных команд. Но я рад тому, что мы увидели немало перспективной молодежи, которая громко заявила о себе. Считаю, что здесь сыграл роль и лимит на легионеров в три иностранца в одной команде. Когда его ввели два года назад, появилось сразу 40 дополнительных рабочих мест в клубах КХЛ для россиян. И это как раз дало шанс получить практику многим нашим парням и раскрыть свой потенциал на этом уровне. Надеюсь, эти ребята дальше будут прогрессировать, а в следующих сезонах появятся еще звездочки, которые в дальнейшем заиграют и в сборной России», — цитирует Третьяка «Известия».

Российский хоккейный сезон официально завершился 13 мая. Обладателем Кубка Гагарина стал «Металлург», обыгравший в финале «Локомотив».

Источник: https://iz.ru/1696317/aleksei-fomin/narod-po-prezhnemu-khochet-videt-igry-sbornoi-rossii
КХЛ
Владислав Третьяк
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