Сегодня, 10:50

Третьяк признался, что не ожидал отставку Кудашова из «Динамо»

Сергей Ярошенко

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо».

«Это для всех было неожиданным, и для меня тоже. «Динамо» неплохую игру показывало, но это внутренняя кухня. Хотя команда входила в пятерку лидеров конференции», — цитирует Третьяка ТАСС.

«Динамо» объявило об отставке 54-летнего специалиста 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24.

Алексей Кудашов.За что Кудашова убрали из «Динамо»? Похоже, смена тренера не решит проблему клуба
Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ФК Динамо (Москва)
Алексей Кудашов
Владислав Третьяк
