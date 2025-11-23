Третьяк признался, что не ожидал отставку Кудашова из «Динамо»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал отставку Алексея Кудашова с поста главного тренера московского «Динамо».

«Это для всех было неожиданным, и для меня тоже. «Динамо» неплохую игру показывало, но это внутренняя кухня. Хотя команда входила в пятерку лидеров конференции», — цитирует Третьяка ТАСС.

«Динамо» объявило об отставке 54-летнего специалиста 17 ноября. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Вячеслав Козлов.

Кудашов возглавлял московский клуб с 2021 года. Под его руководством «Динамо» стало обладателем Кубка Континента, выиграв регулярный чемпионат КХЛ в сезоне-2023/24.