Третьяк — о КХЛ: «Только придумывают, что уровень падает. Кому-то выгодно это говорить»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал сокращение лимита на легионеров до трех игроков с сезона-2023/24 и уровень хоккея в КХЛ.

— В КХЛ с сезона-2023/24 заходит «Лада». Сокращение лимита влияет на количество качественных игроков в лиге.

— Будет играть молодежь. Игроки есть, ничего страшного. В десяти командах в этом сезоне легионеров не было вообще. Что, упал уровень? Такой же уровень. Плей-офф был шикарным. Один из лучших финалов в КХЛ между ЦСКА и «Ак Барсом». Только придумывают, что уровень падает. Кому-то выгодно это говорить. Мы не запрещаем легионеров. Будет три спортсмена — этого достаточно. В некоторых командах вообще их нет. И нормально. Я не против иностранцев. Но таких, как Ягр, с которых можно взять пример и которые могут принести успех команде. Иностранцы, которые приезжают неизвестно откуда и плохо играют по статистике, нам не нужны. Лучше будет играть свои. На следующий год освобождается 50 мест для россиян.

В декабре 2022 года Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ. С сезона-2023/24 клубы смогут включать в заявку не более трех иностранцев.