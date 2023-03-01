Сегодня, 14:15
Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк рассказал, какие команды, по его мнению, являются фаворитами Кубка Гаранина.
— Кто для вас является фаворитом Кубка Гагарина?
— Трудно сказать, очень много команд: и ЦСКА, и СКА. Вы помните, «Авангард» в одном сезоне еле вошел в плей-офф и выиграл. В НХЛ то же самое было. Поэтому здесь трудно делать прогнозы.
— Ожидания ФХР оправдались от такого большого количества матчей в регулярном чемпионате?
— У большого количества матчей есть как плюсы, так и минусы. Посещаемость ухудшилась, потому что не каждая семья отпустит своего мужчину в неделю три-четыре раза на хоккей. Потом это усталость. «Ак Барс», «Авангард» по 6-8 матчей подряд проигрывали. Это очень сложный календарь НХЛ, к которому надо готовиться. Не все команды были готовы физически к такому сезону. Есть плюсы: много молодых хоккеистов появилось. Есть минусы: если дальше будут международные турниры, тоже окна нужны будут. Плюс есть международные окна, которые мы должны соблюдать. Турнир мне нравится, неплохо проходит. Но мне нравится.