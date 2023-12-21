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Сегодня, 10:57

Третьяк рассказал о работе ФХР, связанной с предотвращением оттока игроков за рубеж

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что организация ведет работу, связанную с предотвращением оттока игроков за рубеж, многие предложения находятся в стадии обсуждения.

«Конечно, работа ведется. Но было бы неправильно озвучивать то, что находится на стадии обсуждения. Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения — такие как законы или поправки в регламент — мы обязательно все обнародуем и обсудим», — приводит слова Третьяка ТАСС.

По итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по усовершенствованию работы спортивных агентов в российском спорте. Глава страны призвал разобраться с «дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу».

Источник: https://tass.ru/sport/19596971
Хоккей
Владислав Третьяк
ФХР
0
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