Третьяк рассказал о работе ФХР, связанной с предотвращением оттока игроков за рубеж

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что организация ведет работу, связанную с предотвращением оттока игроков за рубеж, многие предложения находятся в стадии обсуждения.

«Конечно, работа ведется. Но было бы неправильно озвучивать то, что находится на стадии обсуждения. Когда усилия по разработке мер борьбы с оттоком воплотятся в конкретные решения — такие как законы или поправки в регламент — мы обязательно все обнародуем и обсудим», — приводит слова Третьяка ТАСС.

По итогам октябрьского заседания Совета по физкультуре и спорту президент РФ Владимир Путин поручил принять дополнительные меры по усовершенствованию работы спортивных агентов в российском спорте. Глава страны призвал разобраться с «дельцами от хоккея, которые ребятишек еще со спортивных школ отбирают и тащат за границу».