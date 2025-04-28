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Сегодня, 11:28

Третьяк: «У нас много молодых, которые хотят играть в КХЛ и НХЛ»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о развитии молодых хоккеистов.

— У нас очень много соревнований, чтобы рождались новые звездочки. Интерес к хоккею очень высокий. Уделяется большое внимание детско-юношескому хоккею. Всегда появляются новые молодые хоккеисты. Не хочется говорить фамилии.

У нас много молодых, которые хотят играть в КХЛ и НХЛ. У нас много хороших стадионов. Все условия созданы для их развития.

1 мая сборная России сыграет с Казахстаном в Астане, 2, 5, 6 и 8 мая — с Белоруссией в Астане, Тольятти и Минске.

Хоккей
Владислав Третьяк
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