Третьяк: «У нас много молодых, которые хотят играть в КХЛ и НХЛ»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о развитии молодых хоккеистов.

— У нас очень много соревнований, чтобы рождались новые звездочки. Интерес к хоккею очень высокий. Уделяется большое внимание детско-юношескому хоккею. Всегда появляются новые молодые хоккеисты. Не хочется говорить фамилии.

У нас много молодых, которые хотят играть в КХЛ и НХЛ. У нас много хороших стадионов. Все условия созданы для их развития.

1 мая сборная России сыграет с Казахстаном в Астане, 2, 5, 6 и 8 мая — с Белоруссией в Астане, Тольятти и Минске.