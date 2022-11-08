Третьяк считает, что Знарку нужно создать хорошую атмосферу в «Ак Барсе» для достижения успеха

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку необходимо создать здоровую атмосферу внутри команды для достижения успехов в КХЛ.

«Знарок — опытный тренер, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Сейчас для него, по моему мнению, важно иметь хорошую атмосферу в коллективе. Со звездами сложно работать, и нужно сделать так, чтобы все были единой целью, и это его задача — создать монолитный коллектив. Я не пользуюсь слухами, что там творится, но с теми звездами, которые сейчас есть, такой результат не годится»

Он также предположил, что Знарку необходимо найти контакт со всеми игроками и расставить все на свои места. По его словам, самое главное — успех команды, а для этого нужно объединять коллектив.

«Из 11 матчей девять проиграть — это значит, что что-то в коллективе не то. В нем и надо искать корень проблем», — добавил третьяк

После 26 матчей «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков.