Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:59

Третьяк считает, что Знарку нужно создать хорошую атмосферу в «Ак Барсе» для достижения успеха

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Новости

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает, что главному тренеру «Ак Барса» Олегу Знарку необходимо создать здоровую атмосферу внутри команды для достижения успехов в КХЛ.

«Знарок — опытный тренер, — приводит слова Третьяка ТАСС. — Сейчас для него, по моему мнению, важно иметь хорошую атмосферу в коллективе. Со звездами сложно работать, и нужно сделать так, чтобы все были единой целью, и это его задача — создать монолитный коллектив. Я не пользуюсь слухами, что там творится, но с теми звездами, которые сейчас есть, такой результат не годится»

Он также предположил, что Знарку необходимо найти контакт со всеми игроками и расставить все на свои места. По его словам, самое главное — успех команды, а для этого нужно объединять коллектив.

«Из 11 матчей девять проиграть — это значит, что что-то в коллективе не то. В нем и надо искать корень проблем», — добавил третьяк

После 26 матчей «Ак Барс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 28 очков.

Источник: https://tass.ru/sport/16267449
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
Владислав Третьяк
Олег Знарок
0
Читайте также
Как разбился знаменитый фехтовальщик Шариков: «Потребность в адреналине — это не про него»
Карякин снова не хочет играть без флага. Шахматист отказался от участия в чемпионате мира
Макрон указал на необходимость возобновить переговоры РФ и Украины
В США заявили о контактах с РФ для снижения риска ядерной эскалации
В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

КХЛ, 8 ноября: «Ак Барс» против «Нефтехимика», «Адмирал» — СКА и другие матчи