Третьяк считает ошибкой возможный уход Хартли из «Локомотива»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал возможный уход Боба Хартли с поста главного тренера клуба.

«Знаю, что Хартли — действительно хороший тренер, и если он уйдет, это будет большой ошибкой «Локомотива». Он уже много что доказал здесь. Но что там происходит в клубе, это его дело, не в моей компетенции», — цитирует Третьяка ТАСС.

Ранее сообщалось, что канадский специалист не сработался с руководством ярославского клуба и может покинуть его.

После 29 игр «Локомотив» с 41 очком лидирует в турнирной таблице Западной конференции.