Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 13:57

Третьяк на открытии мемориальной доски Тихонову: «Он очень много сделал для хоккея»

Артем Бухаев
Корреспондент
Мемориальная доска заслуженному тренеру СССР по хоккею Виктору Тихонову.
Фото «СЭ»
Telegram Дзен

Трехкратный олимпийский чемпион, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал открытие мемориальной доски заслуженному тренеру СССР по хоккею Виктору Тихонову.

«Мы вспоминаем великого человека. Сколько он выиграл! Он очень много сделал для хоккея. Ему доверили великий пост — возглавлять сборную. Главное — помнить о нем, воспитывать новых тренеров. Мемориальную доску объявляю открытой», — сказал Третьяк.

Тихонов в качестве главного тренера трижды приводил сборную СССР и Объединенную команду к титулу олимпийского чемпиона (1984, 1988, 1992) и восемь раз — к званию чемпиона мира. Московский ЦСКА под его руководством 12 раз выигрывал чемпионат СССР.

Хоккей
Виктор Тихонов-старший
Владислав Третьяк

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Галактионов рухнул на землю, Станкович заслужил такой разгром. Что произошло после матча «Спартак» - «Локомотив»
Конора Макгрегора признали виновным по делу об изнасиловании
В МИДе пообещали ответ Москвы в случае поставок Сеулом оружия Киеву
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Кустурица назвал удар «Орешником» по Украине зрелищным и масштабным
Силы ПВО ликвидировали 34 украинских БПЛА над территорией РФ
Сегодня
Вчера
Неделя