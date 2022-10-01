Третьяк сообщил, что посол Канады поздравила советских хоккеистов с юбилеем Суперсерии

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что посол Канады в России Элисон Леклер прислала ветеранам сборной СССР по хоккею письмо с поздравлением в связи с 50-летним юбилеем Суперсерии.

«Посол Канады прислала письмо, написав, что это великие игры, которые помнят в Канаде, и что это были исторические матчи, в которых был показан очень хороший хоккей, — сказал Третьяк. — Во время мероприятия, посвященного Суперсерии, мы видели обращение, которое прислал Пол Хендерсон. Он обратился, сказал, что в наше время они нас не очень любили, а оказалось, мы классные мужики, пожелал нам здоровья, удачи», — цитирует Третьяка ТАСС.

Советские хоккеисты впервые сыграли в Суперсерии против канадцев из НХЛ. Турнир прошел с 2 по 28 сентября 1972 года в Канаде и СССР. Третьяк был одним из участников Суперсерии, сыграв все восемь матчей.