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КХЛ

8 ноября, 15:30

Третьяк сравнил методы работы Ротенберга с Тарасовым и Тихоновым

Владислав Третьяк.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Президент Федерации хоккея России (ФХР), трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк оценил работу Романа Ротенберга на посту главного тренера СКА. В комментарии ТАСС Третьяк сравнил методы Ротенберга с теми, которые в свое время применяли великие тренеры Анатолий Тарасов и Виктор Тихонов.

«У него очень большой опыт как генменеджера, но сейчас у него испытательный срок его тренерской работы. Да, он общался со многими лучшими нашими тренерами, которые были в сборной, видел, как они работают. Думаю, он у них набрался какого-то опыта, закончил институт, получил диплом тренера. У него есть желание, он принял такое решение, он горит каждый раз на игре. А в Советском Союзе так и было, когда и Тихонов, и Тарасов замыкали все на себе: в НХЛ команду и тренера набирает генменеджер, а у нас в СССР было все совершенно по-другому. Приходил, скажем, Тарасов на исполком, показывал состав, говорил, что с ним он выигрывает, выяснял, есть ли вопросы. Ему никто по составу ничего не мог сказать: он ехал и выигрывал. Получается, что Ротенберг пошел по советскому пути», — сказал Третьяк.

Роман Ротенберг стал главным тренером СКА в начале 2022 года. В этом регулярном чемпионате клуб из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице Западной конференции КХЛ с 51 очком, команда потерпела лишь 3 поражения в 28 играх.

Источник: https://tass.ru/sport/16267349
ХК СКА
Владислав Третьяк
Роман Ротенберг
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