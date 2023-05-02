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Сегодня, 11:20

Третьяк заявил, что увеличение количества матчей сделало сезон КХЛ интереснее

Алина Савинова
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об увеличении количества матчей в регулярном чемпионате КХЛ.

«Сезон стал интереснее, потому что стало больше игр, команды к плей-офф подустали. Наш хоккей к этому не привык, у нас раньше было несколько перерывов, в которых можно было как-то залечить раны. Здесь все были в тяжелых условиях. У ЦСКА, «Ак Барса», «Авангарда», да и вообще у всех были какие-то провалы, серии поражений по ходу сезона. Прошел совершенно другой чемпионат, другая подготовка, в Национальной хоккейной лиге все к этому привыкли, мы только начинаем к этому привыкать», — приводит ТАСС слова Третьяка.

В сезоне-2022/23 каждая команда в регулярном чемпионате впервые сыграла по 68 матчей.

Источник: https://tass.ru/sport/17656337
Хоккей
КХЛ
Владислав Третьяк
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