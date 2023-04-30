Третьяк заявил, что желание Менелла получить российское гражданство можно только приветствовать

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался о том, что американский защитник «Динамо» Бреннан Менелл хочет получить российское гражданство.

«Это его личное дело, если он хочет в России играть, если он хороший игрок, нужен команде, то почему нет? Мы это только приветствуем», — приводит ТАСС слова Третьяка.

Ранее спортивный директор московского клуба Алексей Сопин сообщил, что Менелл выразил желание получить российское гражданство.

В середине апреля 25-летний защитник продлил контракт с бело-голубыми, подписав трехлетнее соглашение.