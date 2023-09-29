Три матча «Трактора» перенесены на другие даты

«Трактор» объявил об изменении в расписании матчей команды. Игры с «Ак Барсом» и «Сочи» перенесены на другие даты.

«На основании обращения Министерства спорта Российской Федерации, для предоставления необходимого времени для качественной подготовки и проведения церемонии открытия II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, Лига приняла решение о переносе матчей», — говорится в заявлении клуба.

Матч «Ак Барс» — «Трактор» перенесен с 3 февраля на 8 февраля 2024 года, игра «Трактор» — «Ак Барс» перенесена с 8 февраля на 3 февраля. Встреча челябинского клуба с «Сочи» пройдет не 7 февраля, а 20 января.