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Сегодня, 16:11

Три матча «Трактора» перенесены на другие даты

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Трактор» объявил об изменении в расписании матчей команды. Игры с «Ак Барсом» и «Сочи» перенесены на другие даты.

«На основании обращения Министерства спорта Российской Федерации, для предоставления необходимого времени для качественной подготовки и проведения церемонии открытия II Всероссийской спартакиады между субъектами Российской Федерации по зимним видам спорта среди сильнейших спортсменов, Лига приняла решение о переносе матчей», — говорится в заявлении клуба.

Матч «Ак Барс» — «Трактор» перенесен с 3 февраля на 8 февраля 2024 года, игра «Трактор» — «Ак Барс» перенесена с 8 февраля на 3 февраля. Встреча челябинского клуба с «Сочи» пройдет не 7 февраля, а 20 января.

Источник: ХК Трактор
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Сочи
ХК Трактор
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