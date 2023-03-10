Сегодня, 00:00
Бросок Александра Шевченко принес «Адмиралу» гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) и вывел приморцев вперед в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Дальневосточники уже третий раз в этом году добились успеха за пределами основного времени.
Ранее по три победы в овертаймах в рамках одной серии одерживали московское и рижское «Динамо», «Металлург» и ЦСКА.
Серии плей-офф КХЛ, в которых игралось больше двух овертаймов
|
Год
|
Стадия
|
Команды
|
Матчи (счет в серии)
|
Овертаймы
|
2013
|
Финал конференции
|
Ак Барс — Трактор
|
7 (3-4)
|
2:2
|
2017
|
Первый раунд
|
Динамо М — Торпедо
|
5 (4-1)
|
3:1
|
2019
|
Первый раунд
|
Металлург Мг — Салават Юлаев
|
6 (2-4)
|
2:2
|
2009
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев — Авангард
|
4 (1-3)
|
1:2
|
2011
|
Первый раунд
|
Динамо М — Динамо Р
|
6 (2-4)
|
0:3
|
2011
|
Второй раунд
|
Авангард — Металлург Мг
|
7 (3-4)
|
2:1
|
2012
|
Первый раунд
|
Металлург Мг — Барыс
|
7 (4-3)
|
3:0
|
2014
|
Первый раунд
|
Металлург Мг — Адмирал
|
5 (4-1)
|
2:1
|
2014
|
Первый раунд
|
Динамо М — Локомотив
|
7 (3-4)
|
2:1
|
2016
|
Финал
|
ЦСКА — Металлург Мг
|
7 (3-4)
|
2:1
|
2017
|
Первый раунд
|
ЦСКА — Йокерит
|
4 (4-0)
|
3:0
|
2018
|
Первый раунд
|
Йокерит — Сочи
|
5 (4-1)
|
2:1
|
2019
|
Финал конференции
|
Авангард — Салават Юлаев
|
6 (4-2)
|
2:1
|
2022
|
Первый раунд
|
Ак Барс — Авангард
|
6 (2-4)
|
2:1
|
2023
|
Первый раунд
|
Салават Юлаев — Адмирал
|
5 (2-3)*
|
0:3
|
2023
|
Первый раунд
|
Локомотив — Витязь
|
5 (4-1)
|
2:1
* Серия продолжается.
Редко попадающий в плей-офф «Адмирал» лидирует в КХЛ по проценту матчей плей-офф с овертаймами. Приморцы завершили вничью восемь из 21 встреч — 38,10 процента. Второе место занимает «Сочи», третье — «Лев».
Из регулярных участников плей-офф чаще всего в овертайм уходит «Ак Барс» — более чем в четверти матчей.
Команды с наивысшим процентом овертаймов в плей-офф КХЛ
|
Команда
|
Матчи
|
Овертаймы
|
% овертаймов
|
Адмирал
|
21
|
8
|
38,10
|
Сочи
|
19
|
6
|
31,58
|
Лев
|
26
|
7
|
26,92
|
Торпедо
|
67
|
18
|
26,87
|
Ак Барс
|
183
|
46
|
25,14
|
Динамо М
|
144
|
36
|
25,00
|
Слован
|
8
|
2
|
25,00
|
Салават Юлаев
|
170
|
42
|
24,71
«Салават Юлаев», кстати, с отрывом лидирует по числу проигранных в плей-офф овертаймов. Уфимцы уступили в 23 овертаймах из 42. «Локомотив» и «Магнитка» пропустили решающие шайбы по 18 раз, московское «Динамо» и «Ак Барс» — по 17.
Команды, которые чаще всего проигрывали в овертаймах в Кубке Гагарина
|
Команда
|
Матчи
|
Овертаймы
|
Поражения в овертаймах
|
Салават Юлаев
|
170
|
42
|
23
|
Локомотив
|
150
|
36
|
18
|
Металлург Мг
|
195
|
46
|
18
|
Динамо М
|
144
|
36
|
17
|
Ак Барс
|
183
|
46
|
17
|
Авангард
|
167
|
37
|
16
|
ЦСКА
|
169
|
38
|
15
|
СКА
|
187
|
39
|
14