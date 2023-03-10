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КХЛ

Сегодня, 00:00

Три победы «Адмирал» в овертайме — повторение рекорда КХЛ

Кирилл Бурдаков
Статистик
Хоккеисты «Адмирала».
Фото ХК «Салават Юлаев»
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Бросок Александра Шевченко принес «Адмиралу» гостевую победу над «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ) и вывел приморцев вперед в серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Дальневосточники уже третий раз в этом году добились успеха за пределами основного времени.

Ранее по три победы в овертаймах в рамках одной серии одерживали московское и рижское «Динамо», «Металлург» и ЦСКА.

Серии плей-офф КХЛ, в которых игралось больше двух овертаймов

Год

Стадия

Команды

Матчи (счет в серии)

Овертаймы

2013

Финал конференции

Ак Барс — Трактор

7 (3-4)

2:2

2017

Первый раунд

Динамо М — Торпедо

5 (4-1)

3:1

2019

Первый раунд

Металлург Мг — Салават Юлаев

6 (2-4)

2:2

2009

Первый раунд

Салават Юлаев — Авангард

4 (1-3)

1:2

2011

Первый раунд

Динамо М — Динамо Р

6 (2-4)

0:3

2011

Второй раунд

Авангард — Металлург Мг

7 (3-4)

2:1

2012

Первый раунд

Металлург Мг — Барыс

7 (4-3)

3:0

2014

Первый раунд

Металлург Мг — Адмирал

5 (4-1)

2:1

2014

Первый раунд

Динамо М — Локомотив

7 (3-4)

2:1

2016

Финал

ЦСКА — Металлург Мг

7 (3-4)

2:1

2017

Первый раунд

ЦСКА — Йокерит

4 (4-0)

3:0

2018

Первый раунд

Йокерит — Сочи

5 (4-1)

2:1

2019

Финал конференции

Авангард — Салават Юлаев

6 (4-2)

2:1

2022

Первый раунд

Ак Барс — Авангард

6 (2-4)

2:1

2023

Первый раунд

Салават Юлаев — Адмирал

5 (2-3)*

0:3

2023

Первый раунд

Локомотив — Витязь

5 (4-1)

2:1

* Серия продолжается.

Редко попадающий в плей-офф «Адмирал» лидирует в КХЛ по проценту матчей плей-офф с овертаймами. Приморцы завершили вничью восемь из 21 встреч — 38,10 процента. Второе место занимает «Сочи», третье — «Лев».

Из регулярных участников плей-офф чаще всего в овертайм уходит «Ак Барс» — более чем в четверти матчей.

Команды с наивысшим процентом овертаймов в плей-офф КХЛ

Команда

Матчи

Овертаймы

% овертаймов

Адмирал

21

8

38,10

Сочи

19

6

31,58

Лев

26

7

26,92

Торпедо

67

18

26,87

Ак Барс

183

46

25,14

Динамо М

144

36

25,00

Слован

8

2

25,00

Салават Юлаев

170

42

24,71

«Салават Юлаев», кстати, с отрывом лидирует по числу проигранных в плей-офф овертаймов. Уфимцы уступили в 23 овертаймах из 42. «Локомотив» и «Магнитка» пропустили решающие шайбы по 18 раз, московское «Динамо» и «Ак Барс» — по 17.

Команды, которые чаще всего проигрывали в овертаймах в Кубке Гагарина

Команда

Матчи

Овертаймы

Поражения в овертаймах

Салават Юлаев

170

42

23

Локомотив

150

36

18

Металлург Мг

195

46

18

Динамо М

144

36

17

Ак Барс

183

46

17

Авангард

167

37

16

ЦСКА

169

38

15

СКА

187

39

14
КХЛ
ХК Адмирал
Кубок Гагарина
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